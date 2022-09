Splatoon 3: i primi voti sono positivi, leggermente meglio dei capitoli precedenti

Escono oggi le recensioni di Splatoon 3 e i primi voti si dimostrano positivi, con una media che risulta leggermente migliore rispetto ai capitoli precedenti, sebbene non ancora eccellente, sostanzialmente in linea con la valutazione consolidata della serie.

Per la precisione, al momento Metacritic ha ricevuto 30 recensioni da parte di vari siti internazionali, per una media Metascore di 84, esattamente lo stesso punteggio ottenuto finora anche su OpenCritic. Per quanto ci riguarda, vi rimandiamo subito alla lettura della nostra recensione di Splatoon 3 per saperne di più, mentre facciamo qui sotto una raccolta delle prime valutazioni emerse finora:

Multiplayer.it - 85

Vooks - 100

Nintenduo - 96

Nintenderos - 95

Shacknews - 90

Pocket Tactics - 90

My Nintendo News - 90

Destructoid - 90

God is a Geek - 90

Nintendo Life - 90

Screen Rant - 90

XGN - 90

JeuxVideo - 85

Game Informer - 85

Press Start Australia - 85

Gamer.nl - 80

NME - 80

TheGamer - 80

Comicbook - 80

Digital Trends - 80

GamesRadar+ - 80

Metro GameCentral - 80

Gamingbible - 80

Twinfinite - 80

CGMagazine - 75

WCCFTech - 75

VGC - 60

A parte il 60 di VGC, le testate sono piuttosto compatte sulle valutazioni intorno all'80 per Splatoon 3, per quanto possiamo vedere finora.

In linea di massima, il nuovo capitolo viene visto come un'evoluzione di quanto visto in precedenza, che non sconvolge o rivoluziona la formula limitandosi a perfezionarla e offrendo qualche contenuto in più.

Visti gli ottimi livelli già raggiunti in precedenza anche da Splatoon 2, tanto basta a renderlo un buon gioco, e infatti il punteggio raggiunto presso la critica lo pone leggermente sopra ai capitoli precedenti, posti praticamente in scala (il Metascore di Splatoon 2 è 83, quello del primo Splatoon è 81).