Offerte Amazon: drone Dji Air 2S Fly More Combo in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un drone Dji Air 2S Fly More Combo. Lo sconto è di 300€, ovvero del 23%. Il prezzo consigliato per questo modello è 1.299€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Gli sconti per questo modello sono molto rari, quindi se si è interessati conviene sfruttarlo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La confezione del drone Dji Air 2S Fly More Combo include:

Velivolo ×1

Radiocomando DJI RC-N1 ×1

Batteria di volo intelligente ×3

Caricabatterie ×1

Cavo di alimentazione CA ×1

Eliche silenziose (coppia) ×6

Protezione dello stabilizzatore ×1

Cavo Tipo C ×1

Cavo del radiocomando DJI RC-N1 (connettore USB tipo C) ×1

Cavo del radiocomando DJI RC-N1 (connettore Lightning) ×1

Cavo del radiocomando DJI RC-N1 (connettore micro USB standard) ×1

Stick di controllo del radiocomando DJI RC-N1 di ricambio (coppia) ×1

Set di filtri ND (ND4/8/16/32) ×1

Stazione di ricarica della batteria ×1

Adattatore batteria-power bank ×1

Borsa a tracolla ×1

