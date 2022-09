Fortnite Capitolo 3 Stagione 5 ha già una data di uscita, per Tom Henderson

Fortnite Capitolo 3 Stagione 5 ha una data d'uscita fissata, almeno secondo il solito giornalista/insider Tom Henderson, che si è rivelato finora piuttosto attendibile quando si è lanciato in considerazioni del genere: si tratterebbe del 5 dicembre 2022.

La questione è tutta da verificare, considerando che la Stagione 4 di Fortnite non è ancora stata lanciata ufficialmente, ma secondo le tempistiche standard di Epic Games potrebbe corrispondere a verità. Henderson, tuttavia, non ha aggiunto alcun dettaglio alla semplice informazione sulla data, dunque non è chiaro in base a cosa abbia fatto la sua considerazione, salvo dimostrare una notevole sicurezza su questa.



Intanto, Fortnite Capitolo 3 Stagione 4 è in arrivo, con il lancio previsto per il 18 settembre 2022, ovvero un giorno dopo alla chiusura della Stagione 3 attualmente in corso. In base alle recenti voci di corridoio, sembra che la Stagione 4 possa portare con sé l'arrivo di Spider-Gwen nel Battle Pass come ospite speciale, riprendendo dunque la collaborazione tra Marvel ed Epic Games che abbiamo visto in diversi casi precedenti.

D'altra parte, Spider-Man è stato uno degli elementi caratterizzanti del Capitolo 3, dunque è chiaro che Epic Games abbia intenzione di insistere su questo tasto, vista l'importanza di un marchio del genere. Tra le collaborazioni di alto profilo, forse una delle più importanti viste finora è la recente Fortnite x Dragon Ball vista nelle scorse settimane.