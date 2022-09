Fortnite: Spider-Gwen sarà nel Pass Battaglia della Stagione 4, dicono gli insider

A quanto pare un altro eroe Marvel è in dirittura d'arrivo nell'isola di Fortnite. Stando alcuni leaker, il Pass Battaglia della Stagione 4 del battle royale di Epic Games includerà la skin di Spider-Gwen da Spider-Man: Into the Spider-Verse.

La soffiata arriva da più di una fonte, inclusi MidaRado, Hypex e Shiina, ben conosciuti nel panorama di Fortnite e considerati molto affidabili.

Stando ad Hypex e MidaRado, oltre a Spider-Gwen nella Stagione 4 di Fortnite troverà spazio anche Miles Morales, che tuttavia nel suo caso sarà disponibile solo tramite il Negozio del gioco, quindi pagando V-Buck.

Dunque la Stagione 4 sarà a tema Marvel, come accaduto nel Capitolo 2? A quanto pare no, stando alle segnalazioni di Shiina e Hypex. Tenete presente che siamo nel reame dei rumor e per il momento non c'è nulla di ufficiale, dunque non ci rimane che aspettare informazioni da parte di Epic Games.

In ogni caso per scoprire la verità non dovremo attendere a lungo: il lancio della Stagione 4 di Fortnite è fissato per il 18 settembre 2022. Nel frattempo è tornato l'evento Arcobaleno Reale che celebra la community LGBTQIA+.