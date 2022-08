Fortnite: Arcobaleno Reale 2022 torna per celebrare la community LGBTQIA+

Epic Games ha confermato che da oggi, 31 agosto 2022, è di nuovo disponibile Arcobaleno Reale in Fortnite, l'evento per celebrare la community LGBTQIA+.

L'evento di Fortnite propone Crocevia Arcobaleno, un'isola creata da 3D Lab e che permette di rilassarsi in spiaggia, mettersi in posa allo studio di Fotografia o completare una serie di minigiochi come le corse sui karto, il salto sul mulinello per raccogliere punti Stile arcobaleno e non solo. Completando l'Incarico Gioca a modo tuo si ottengono premi come il piccone Kaleido-Distruttore gratuito e non solo. L'area è disponibile nella sezione Scoperta, oppure tramite il Codice Isola 0487-8528-5944.

Ci sono poi una serie di oggetti gratuiti a tema Arcobaleno Reale 2022 per Fortnite:

Emote Casca il mondo Tutti giù per terra.

Emoticon Ogni cuore Cuore sfumato

Spray Souvenir prismatici: Lascia il segno... e qualche ricordo.

Brano per lobby Dillo orgogliosamente: Premi "play" e festeggia Arcobaleno Reale 2022.

Schermate di caricamento Mazy e gli Echi: Amici. Alleati. Famiglia per scelta. Illustrazione di Sophie Campbell.

Schermata di caricamento Arcobaleno Reale 2021: Tutti sono benvenuti a bordo del Bus della battaglia.

Inoltre, anche gli oggetti dell'evento del 2021 saranno presenti in formato gratuito nel negozio oggetti di Fortnite.

Oggetti gratuiti a tema Arcobaleno Reale 2022 per Fortnite

A partire dall'8 settembre, sarà anche possibile ascoltare artisti della community LGBTQIA+ come Janelle Monáe, Lil Nas X, Todrick Hall, King Princess, Kim Petras, Lady Gaga e non solo.

Infine, è stato confermata la Coppa Dreamer per il 6 settembre 2022. Si tratta di un torneo a squadre Zero costruzioni che permette di vincere il costume Dreamer prima che arrivi nel Negozio oggetti. Potete vedere il costume qui sotto.

Coppa Dreamer

Infine, vi ricordiamo le novità della patch 21.50.