Fortnite: aggiornamento 21.50 in arrivo oggi, dopo l'offline per manutenzione

Fortnite si aggiorna di nuovo oggi con l'arrivo dell'update 21.50, che porta con sé varie novità per il celebre gioco Epic Games in seguito alla manutenzione programmata che terrà il gioco offline per qualche ora questa mattina.

La modalità Battaglia Reale di Fortnite dovrebbe comunque tornare a disposizione nel corso della mattinata, qualora non lo sia già, con l'aggiornamento 21.50 applicato. Fra le novità emerse con questo update ci sono nuovi strumenti, elementi cosmetici e variazioni alle modalità di gioco.



Dovrebbe essere stata rimossa la modalità Impostori, chiaramente ispirata ad Among Us, mentre fra le altre novità c'è il dispositivo Creative Melee, oltre a nuove possibilità di modifica degli stili per la personalizzazione dei personaggi. Previsto un nuovo Battle Bus "Rainbow", così come altri elementi a tema all'interno dello Shop.



Come nuovi personaggi, ci sono in arrivo Dreamer e Veronica, con nuove emote e skin, ma attendiamo comunque l'elenco ufficiale di Epic Games sui nuovi elementi aggiunti per avere una panoramica completa. In precedenza, abbiamo visto la collaborazione Fortnite x Destiny 2 per lo sparatutto RPG di Bungie, dopo l'ormai celebre Fortnite x Dragon Ball.