Logitech G annuncia i mouse G502 X nelle versione cablata, wireless e Plus, dettagli e prezzi

Logitech G oggi ha annunciato i mouse da gaming G502 X, G502 X Lightspeed e G502 X Plus, le ultime versioni del rinomato mouse della casa, che include una serie innovazioni pensate per i giocatori più esigenti.

Il G502 X presenta un design riprogettato e aggiornato con le tecnologie di ultima generazione, tra cui l'introduzione degli switch ibrido ottico-meccanici Lightforce, che garantiscono velocità e affidabilità, nonché un'attuazione precisa con una risposta estremamente precisa. Utilizzano contatti galvanici che si comportano come gli switch meccanici, mantenendo la medesima precisione. Il risultato sono trigger ottici e meccanici progettati all'unisono, per offrire le massime prestazioni di gioco. Gli switch ibridi Lightforce offrono un'attuazione ottica affidabile e a bassa latenza, combinata con le migliori caratteristiche di precisione e feeling dei click meccanici.

Anche il pulsante di cambio DPI del G502 X è stato ridisegnato, ed ora è reversibile e rimovibile per adattarsi alle diverse dimensioni della mano e agli stili di impugnatura. Lo stesso vale per la rotella di scorrimento, che offre maggiore stabilità e peso ridotto, pur mantenendo l'iconica doppia modalità di scorrimento infinito iper-veloce e di scorrimento preciso del G502. Il G502 X è inoltre dotato del sensore ottico ad alta precisione Hero 25K, che offre una precisione 1-1 a livelli inferiori al micron e zero smoothing, filtering o accelerazione.

Logitech G502 X, Lightspeed e Plus

Logitech afferma che le versioni wireless del G502 X (Lightspeed e Plus) garantiscono tempi di risposta più veloci del 68% rispetto alla versione precedente, grazie alla nuova tecnologia Lightspeed. L'aggiornamento del protocollo wireless consente inoltre ai giocatori di collegare due dispositivi Lightspeed a un unico ricevitore utilizzando il Device Pairing Tool di G HUB. I giocatori possono scegliere di utilizzare G502 X con lo stesso ricevitore delle loro tastiere da gaming Logitech G915, G915 TKL o G715.

Le versioni wireless sono dotate di ricarica USB-C e di un esoscheletro sottile per ridurre il peso e garantire la massima rigidità. Inoltre, Il G502 X Lightspeed e il G502 X PLUS sono compatibili con la tecnologia di ricarica wireless Logitech G Powerplay. Infine, il G502 X PLUS è dotato anche della tecnologia Lightsync RGB con illuminazione a 8 LED che può essere personalizzata, effetti di avvio e spegnimento e ottimizzazione della batteria.

Logitech G502 X, il G502 X Lightspeed e il G502 X Plus da oggi sono disponibili sul sito di Logitech G a questo indirizzo e presso i rivenditori autorizzati rispettivamente ai prezzi di 81,99 €, 154,99 € e 174,99 €. I tre modelli saranno disponibili nelle colorazioni bianco e nero.