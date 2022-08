Facebook chiuderà il supporto per l'app Gaming a ottobre

L'App Facebook Gaming verrà chiusa a ottobre, questo è quanto ha deciso Meta per quanto riguarda l'applicazione mobile dedicata alle funzionalità di gioco del servizio in questione, con uno spostamento generale di queste all'interno dell'app principale di Facebook.

"A partire dal 28 ottobre 2022, l'app Facebook Gaming su iOS e Android non sarà più disponibile", si legge in un comunicato del team Facebook Gaming, "dopo questa data, l'app non funzionerà più". L'intenzione è accentrare tutte le funzionalità sull'app standard di Facebook, a quanto pare.

"Vogliamo estendere il nostro più sentito ringraziamento a tutti voi che avete costruito una community rigogliosa per i giocatori e i fan da quando l'app è stata lanciata. È stato davvero uno sforzo partito dalla community per portare nuove caratteristiche da gaming in Facebook", si legge inoltre nel comunicato da parte del team.

In ogni caso, come riferito, sarà comunque possibile trovare i propri giochi, gli streamer e i gruppi direttamente nella sezione Gaming sull'app Facebook, dunque si tratta solo di uno spostamento di funzionalità all'interno di un'unica app dedicata alle varie caratteristiche del social network.

L'app di Facebook Gaming era un tentativo di staccare la componente videoludica dal network in questione, cercando di dare maggiore risalto a tale divisione, ma evidentemente non è risultata utilizzata ai livelli sperati dalla compagnia. In ogni caso, le sue funzionalità continueranno a poter essere utilizzate all'interno dell'app generale di Facebook.

Di recente, è emerso anche che il nuovo visore VR di Meta potrebbe essere annunciato questo ottobre, in attesa di ulteriori informazioni.