Sonic Frontiers: un video gameplay mostra la desertica Ares Island in 4K e 60fps

In canale YouTube giapponese di IGN ha pubblicato un nuovo video gameplay di Sonic Frontiers, in cui viene presentata la Ares Island, una delle isole che il porcospino blu esplorerà durante la sua avventura e caratterizzata da vaste distese di sabbia, rocce e costruzioni di metallo.

Nel filmato possiamo vedere Sonic sfrecciare a tutta velocità nel deserto, completando qualche sfida ed enigma ambientale. C'è anche spazio per una boss fight con un robot gigante all'interno di un'arena e combattimenti contro nemici comuni. Nella seconda parte del video il nostro protagonista si avventura in un surreale complesso autostradale che si sviluppa nel cielo.

Giusto oggi abbiamo pubblicato un nuovo provato di Sonic Frontiers, con le nostre impressioni sulla demo della Gamescom 2022, che includeva anche questa nuova location desertica. Come afferma Francesco Serino, il "gioco è migliorato praticamente da ogni punto di vista. L'ultima versione che Sega ha portato in Germania ci ha spiazzato con un framerate migliore, una risoluzione più alta, molto meno pop-in e un level design decisamente più interessante", seppur siano presenti alcune criticità, come dei vistosi effetti di pop-in piuttosto fastidiosi, che speriamo vengano risolte prima del lancio.

Vi ricordiamo che Sonic Frontiers sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch a partire dall'8 novembre.