MINI Concept Aceman: la versione Pokémon Mode è stata partner della Gamescom

Tra le collaborazioni più inaspettate che potessero capitare c'è sicuramente quella vista tra Mini e Pokémon, che è stata presentata anche nel corso della Gamescom 2022 con la presenza della nuova Mini Concept Aceman in versione Pokémon Mode.

Con questa iniziativa, viene annunciato anche che Mini è stato il nuovo main sponsor dell'area merch e partner ufficiale di Gamescom per la mobilità con la sezione "powered by MINI". Si tratta del primo sponsor del settore automobilistico nel più grande evento videoludico in Europa, rappresentando una novità di grande interesse.

"Una delle caratteristiche principali di MINI è l'approccio positivo e orientato al futuro della mobilità individuale, nonché il design distintivo dei veicoli. La "gamification" giocherà un ruolo sempre più importante nella MINI del futuro e offrirà un'esperienza unica ai nostri clienti. La collaborazione con Pokémon porterà a milioni di fan l'unione di due franchise iconici e giovani. È così che raggiungeremo un target completamente nuovo alla Gamescom 2022, il maggiore evento per il fandom moderno, il gioco e la cultura pop", ha dichiarato Stefanie Wurst, Head of MINI.

La sponsorizzazione principale era presente nel padiglione espositivo, visibile anche nelle immagini riportate in questa pagina. L'essenza della MINI Concept Aceman è caratterizzata da un approccio alle sfide giocoso e curioso, dice l'azienda. Il concetto di divertimento alla guida è simboleggiato dalla campagna "PLAY ON!".

La MINI Concept Aceman in versione Pokémon era visibile all'interno di un complesso espositore costruito come una scatola di un'auto giocattolo, che consentiva di avere una visione precisa di tutte le sue caratteristiche particolari.

Quando si aziona la levetta dell'Experience Mode, grazie a una tecnologia di proiezione avanzata, l'animazione si estende al cruscotto, alle portiere anteriori e alla proiezione del grembiule.

Mini versione Pokémon, il retro della "scatola"

Nel ciclo animato, la Poké Ball appare prima nel display OLED e si muove, poi si apre in un bagliore blu che si estende dal display OLED attraverso il cruscotto e la barra luminosa delle portiere, nonché alla grembialatura attraverso l'interno del veicolo. In un'altra animazione, Pikachu appare sul display fin all'inizio. Il famoso Pokémon di tipo elettro lancia un attacco di fulmini giallo brillante che attraversa il veicolo attraverso le porte interne e la proiezione sul grembiule.

Il team di designer dietro la MINI Concept Aceman ha anche creato un esclusivo MINI Art Toy in occasione della Gamescom 2022. Come la concept car, il MINI Art Toy incarna agilità e sicurezza di sé. I simboli X-O, ad esempio, ricordano il design degli interni e la giocosità della MINI Concept Aceman e si adattano perfettamente alla Gamescom e alla vasta scena videoludica presente.

Oltre alla MINI Concept Aceman, la concept car è stata presentata anche come Action Pack alla Gamescom 2022. Nella confezione trasparente tipica delle action figure e con speciali caratteristiche di design, come una Poké Ball al centro del cerchione, l'esclusivo Action Pack di MINI Concept Aceman diventa il pezzo da collezione per eccellenza per i fan di MINI e gli appassionati di videogiochi.

Pokémon è uno dei franchise di intrattenimento di maggior successo, lanciato per la prima volta nel 1996 in Giappone, con l'uscita di Pokémon Rosso e Pokémon Verde. I videogiochi catturano la meraviglia della scoperta, della raccolta e dell'allenamento dei Pokémon immergendosi nel ruolo di Allenatore di Pokémon.

Mini versione Pokémon

MINI non poteva scegliere un Pokémon più adatto di Pikachu per questa collaborazione. Dopo tutto, l'iconico Pokémon è piccolo, speciale e dotato di abilità elettriche. Con la quinta generazione di modelli, MINI persegue coerentemente la strada dell'elettrificazione e sarà un marchio completamente elettrico entro i primi anni 2030. Le vendite della MINI Electric sono quasi raddoppiate lo scorso anno, a dimostrazione del fatto che la comunità MINI sta crescendo e si sta muovendo sempre più nella direzione della mobilità elettrica.