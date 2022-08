Meta: il nuovo visore VR arriverà a ottobre 2022, dice Mark Zuckerberg

Il nuovo visore VR di Meta arriverà a ottobre 2022, questo è quanto ha riferito Mark Zuckerberg, CEO della compagnia e dunque evidentemente persona informata dei fatti, dunque possiamo prendere per buona la previsione fatta per il lancio del nuovo dispositivo.

Ricordiamo che Meta ha acquisito ormai da tempo l'intera Oculus, cosa che rende molto interessante la prospettiva di un nuovo visore a realtà virtuale, che verosimilmente si presenterà come un'evoluzione del Rift e di Meta Quest 2, con quest'ultimo che rappresenta attualmente il visore di maggior successo lanciato finora sul mercato (nonostante abbia ricevuto di recente un netto incremento di prezzo).

Considerando la diffusione di Meta Quest 2, dunque, sarà interessante vedere cosa proporrà la compagnia con il suo prossimo visore a realtà virtuale, che dovrà essere presentato a breve se davvero la tempistica di lancio è incentrata su ottobre. L'informazione è arrivata da parte dello stesso Zuckerberg all'interno del podcast di Joe Rogan, durante il quale la nuova esperienza virtuale di Meta ha occupato buona parte dell'intervista.

Tuttavia, gli argomenti toccati da Zuckerberg sembrano riferirsi soprattutto a un visore VR inteso per la connessione social e le esperienze condivise online in un contesto virtuale. Sembra dunque trattarsi di quello che viene identificato come Project Cambria, ovvero un visore ibrido tra AR e VR che comprende numerosi sensori ed è pensato soprattutto a un utilizzo business, più che ai videogiochi.

In ogni caso, terremo d'occhio la questione, visto che qualche annuncio o presentazione potrebbero emergere già nel mese prossimo.