Quali sono state le notizie più importanti della settimana che sta per finire? Come da aspettative, l'annuncio di maggiore rilevanza è stato quello relativo all'aumento di prezzo di PS5: 50 euro in più sulle due versioni della console next-gen Sony a causa dell'inflazione generalizzata, mentre né Microsoft né Nintendo ritoccheranno il proprio listino. Cosa accadrà? Difficile dirlo, ma sappiamo quantomeno cosa NON accadrà: la notizia secondo cui Amazon sta per acquistare Electronic Arts, spuntata all'improvviso, sembrerebbe priva di fondamento e molti la stanno già classificando come una panzana bella e buona. Molta concretezza invece fra gli annunci dell'Opening Night Live alla Gamescom 2022, che sono stati numerosi e piuttosto interessanti.

PS5 aumenta di prezzo PS5 in versione standard e Digital Edition Non c'è alcun dubbio: l'aumento di prezzo di PS5, annunciato ufficialmente da Sony, ha monopolizzato le discussioni su Multiplayer.it nel corso di quest'ultima settimana, e non poteva essere altrimenti. Abbiamo analizzato nell'ambito di uno speciale i motivi dell'aumento di prezzo di PS5, legati fondamentalmente alla situazione internazionale e ai tanti rincari a cui stiamo assistendo, ma si tratta ugualmente di un duro colpo per gli utenti PlayStation. Con la versione standard di PlayStation 5 che passa da €499 a €549,99 e la Digital Edition che passa da €399 a €4,49,99, fatto più unico che raro non solo nella storia delle console Sony ma dell'industria videoludica in generale, specie considerando che siamo a due anni dal debutto della piattaforma, si apre uno scenario difficile da immaginare solo qualche tempo fa. C'è infatti la concreta possibilità che Xbox si prepari a colpire con tutta la sua potenza ora che il suo principale avversario è in difficoltà, in primo luogo evitando assolutamente di alzare i prezzi (come vedremo fra poco) e in secondo luogo lanciando promozioni che, contestualmente al completamento dell'acquisizione di Activision Blizzard, rilancino tanto le vendite quanto gli abbonamenti a Game Pass.

Amazon compra EA? FIFA 23, uno dei giochi più importanti di EA La seconda notizia più importante della settimana è anche la meno concreta, nel senso che alcune ore dopo la sua pubblicazione diversi addetti ai lavori hanno espresso grosse perplessità al riguardo e in effetti non c'è poi stata la conferma attesa in giornata. Amazon compra EA? A quanto pare no, ma è pur vero che tutto può succedere e che potrebbero spuntare nuovi sviluppi in qualsiasi momento. Di certo un'eventualità simile rappresenterebbe un vero e proprio terremoto per l'industria videoludica, con un colosso dell'e-commerce con già diversi interessi nel campo dell'entertainment (vedi le produzioni cinematografiche e televisive di Prime Video, ma anche i team di sviluppo che hanno sfornato esperienze come New World) che andrebbe ad acquisire un altro colosso, Electronic Arts, con tutto ciò che ne consegue.

Gamescom 2022, tutti i giochi e gli annunci dell'Opening Night Live Everywhere, uno dei personaggi del gioco Lo show di apertura della Gamescom condotto da Geoff Keighley si è confermato quest'anno davvero solido e interessante, dunque non è un caso che la notizia con tutti i giochi e gli annunci dell'Opening Night Live si sia rivelata una delle più lette di questa settimana. Dal reveal di Everywhere alla nuova presentazione di Dead Island con tanto di data di uscita, non sono infatti mancate le emozioni. E le sorprese, non dimentichiamo le sorprese: quella dell'annuncio del DualSense Edge, ad esempio, ma anche il trailer di Dune Awakening e di Under the Waves, il nuovo gioco di Quantic Dream. Infine le conferme di Hogwarts Legacy, Gotham Knights, Lies of P (al day one su Xbox Game Pass, ora è ufficiale), The Callisto Protocol e Return to Monkey Island. Insomma, è stato davvero un bell'evento.

Sony PlayStation citata in giudizio Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment No, non è successo (non ancora, almeno) a causa dell'aumento di prezzo di PS5, ma Sony PlayStation è stata citata in giudizio con l'accusa di aver "derubato" nove milioni di consumatori. In che modo? Applicando una commissione pari al 30% sui giochi venduti in formato digitale tramite PlayStation Store, cosa che avrebbe prodotto un innalzamento dei listini a discapito degli utenti, secondo l'avvocato Alex Neill. Si tratta a tutti gli effetti di una class action, limitata in questo caso al territorio inglese, che tuttavia lascia un po' perplessi se consideriamo che l'entità della commissione applicata da Sony è identica a quella di diversi altri produttori ed è così praticamente da sempre. Sarà insomma molto interessante vedere come si risolverà la questione.

Il teaser trailer ufficiale della serie TV di The Last of Us The Last of Us, Pedro Pascal A pochi giorni dal lancio di The Last of Us Parte 1, è arrivato finalmente il teaser trailer ufficiale della serie TV di The Last of Us, pubblicato da HBO nell'ambito di un video promozionale dedicato a questo e altri show prodotti dall'azienda per la piattaforma digitale HBO Max. In uscita nei primi mesi del 2023, la riduzione televisiva del gioco targato Naughty Dog riprenderà gli eventi del capitolo originale. Ci troveremo dunque ad accompagnare Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) in un difficile viaggio nel mezzo di un'America post-apocalittica, devastata dalla diffusione di un fungo che ha trasformato la maggior parte delle persone in pericolosi mutanti, costringendo i sopravvissuti a rinchiudersi all'interno di città fortificate.

DualSense Edge per PS5 annunciato con un trailer DualSense Edge Entriamo nel merito degli annunci fatti durante l'Opening Night Live con il trailer del DualSense Edge per PS5, un controller professionale ad alte prestazioni pensato per chi desidera un'esperienza di gioco assolutamente precisa e reattiva, nonché personalizzabile sotto diversi aspetti. Il dispositivo offre infatti tasti extra, stick sostituibili e funzionalità aggiuntive. Fra queste spicca la possibilità di creare diversi profili e salvarli nella memoria del controller per richiamarli in qualsiasi momento e ottenere così, in un istante, le impostazioni che reputiamo ideali per cimentarci ad esempio con uno sparatutto o con un gioco di guida, con un action in terza persona oppure uno strategico. Prezzo e data di uscita? Dovremo attendere ancora un po' per scoprirli.

Lies of P su Xbox Game Pass al day one Lies of P, una sequenza di combattimento Prima era una voce, ora una certezza: Lies of P sarà disponibile su Xbox Game Pass al day one, come rivela il trailer della Gamescom 2022 per il titolo targato Neowiz: un affascinante soulslike liberamente ispirato a Le Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, in cui controlliamo appunto un burattino, se così vogliamo definirlo, armato fino ai denti e determinato a conquistarsi la libertà. Fra i giochi più popolari della fiera di Colonia, Lies of P è stato mostrato con diverse sequenze di gameplay, sempre più convincenti: il comparto artistico del progetto, applicato tanto agli scenari quanto ai numerosi nemici e boss che troveremo lungo il cammino, promette davvero grandi cose e non vediamo l'ora che gli autori annuncino la data di uscita.

Xbox Series X|S, il prezzo non aumenterà Xbox Series X e S Botta e risposta: se negli ultimi giorni non s'è parlato d'altro che dell'aumento di prezzo di PS5, Microsoft si è affrettata ad annunciare che il prezzo di Xbox Series X|S non aumenterà, lanciando un guanto di sfida alla casa giapponese sul territorio europeo, quello principalmente interessato dal rincaro. "Il prezzo suggerito di Xbox Series S rimane fissato a $299, quello di Xbox Series X a $499", ha dichiarato un portavoce dell'azienda. Prende dunque sempre più corpo l'ipotesi di un piano di battaglia che potrebbe portare Xbox a recuperare terreno nei confronti di PlayStation 5, non solo grazie alla straordinaria convenienza di Series S ma anche a eventuali promozioni legate all'acquisto di Series X, specie in previsione di un Game Pass ancora più ricco nel momento in cui l'acquisizione di Activision Blizzard verrà finalizzata e tutti gli episodi di Call of Duty entreranno nel catalogo del servizio.