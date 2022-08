Hogwarts Legacy includerà una missione esclusiva su PS5 e PS4, ovverosia un contenuto disponibile unicamente per chi acquisterà il gioco su PlayStation: lo rivelano i dettagli del preorder consultabili su PlayStation Store.

E così, mentre Phil Spencer dice che vedremo sempre meno esclusive, Sony continua a portare avanti con l'atteso tie-in del Wizarding World una strategia consolidata nel corso degli anni, assicurandosi extra inaccessibili dai possessori di altre piattaforme.

Certo, era noto da tempo l'accordo promozionale fra la casa giapponese e Warner Bros. legato proprio a Hogwarts Legacy, che non a caso ha fatto la propria comparsa in più di un'occasione sul PlayStation Blog con post realizzati ad esempio per evidenziare le peculiarità del gioco su PlayStation 5.

Hogwarts Legacy, i preorder delle versioni PlayStation

Per il momento non si conoscono ancora i dettagli di questa missione esclusiva, ma è stato specificato sui social che non ha nulla a che vedere con le prenotazioni e che è appunto un contenuto specifico delle versioni PS5 e PS4.

In attesa di ulteriori informazioni, date un'occhiata al nostro speciale su Hogwarts Legacy, Sebastian Sallow e le Arti Oscure alla Gamescom 2022.