Koei Tecmo sarebbe al lavoro su un gioco per Electronic Arts, stando a Jeff Grubb

Secondo quanto riportato da Jeff Grubb, Koei Tecmo sarebbe al lavoro su di un nuovo gioco per Electronic Arts. I dettagli in merito sono molto scarsi, come ammesso dal giornalista stesso, che però conta di saperne di più il mese prossimo.

L'unica informazione riguardante questo curioso progetto, che vede collaborare due realtà molto distanti tra loro, è che dovrebbe trattarsi di una nuova proprietà intellettuale. Di cosa potrebbe trattarsi? Impossibile dirlo... un musou di FIFA? Ovviamente si scherza.

Nonostante sia una collaborazione quantomeno strana, c'è da dire che Electornic Arts non è certo il primo editore occidentale a guardare all'oriente. Come non rammentare cosa fece Activision Blizzard con Sekiro? Certo, in quel caso si trattò di un rapporto d'amore occasione, che poi non ha prodotto altri frutti. Intanto ci ha dato un grande soulslike, nonostante tutti vedessero come improbabile quella collaborazione.

E se fosse un gioco di Star Wars? Qualche tempo fa Akihiro Suzuki, il producer di Dynasty Warriors, franchise in mano a Koei Tecmo, espresse proprio il desiderio di realizzare un musou ambientato nell'universo creato da George Lucas. Chissà, magari quell'auspicio nasceva da qualcosa di più di un sogno irrealizzabile.