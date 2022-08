The Last of Us Parte 1, video confronto con la remaster PS4 nella mappa del Campidoglio

The Last of Us Parte 1 è protagonista di un altro video confronto con la remaster PS4, ambientato stavolta nella mappa del Campidoglio. Ebbene, le differenze con l'originale sono notevoli.

A solo una manciata di ore dalla pubblicazione del trailer di lancio di The Last of Us Parte 1, Naughty Dog continua insomma a insistere nel voler evidenziare la qualità del rifacimento, che in questo filmato appare molto chiara.

Sono infatti stati cambiati tutti gli asset e gli effetti, nonché l'atmosfera generale dello scenario, che prima appariva colorato e in qualche modo vivace, mentre ora è molto più realistico grazie al sistema di illuminazione utilizzato per il remake.

Insomma, sembra proprio che il team di sviluppo abbia fatto tutto il possibile per regalarci un'esperienza che almeno sotto il profilo visivo appare inedita, dotata peraltro di una modalità grafica con frame rate sbloccato che punta ai 120 fps sui televisori compatibili.