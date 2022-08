The Last of Us Parte 1, trailer di lancio su PS5 per il remake del gioco Naughty Dog

The Last of Us Parte 1 si mostra con l'immancabile trailer di lancio, pubblicato da Sony quando mancano ancora alcuni giorni dal debutto dell'atteso remake su PS5: il titolo sarà disponibile a partire dal 2 settembre.

Come saprete, l'embargo per le recensioni di The Last of Us Parte 1 scadrà il 31 agosto alle 17.00: a quel punto potrete sapere tutto sulla bontà del lavoro svolto da Naughty Dog per questo rifacimento.

L'avventura di Joel ed Ellie non ha subito modifiche a livello narrativo e strutturale, ma l'intero comparto tecnico è stato ridisegnato, cambiando modelli poligonali, texture, effetti e animazioni grazie alle sofisticate tecnologie utilizzate per The Last of Us Parte 2.

Oltre alle tradizionali modalità grafiche che danno priorità alla risoluzione o alle performance, con 4K e 30 fps oppure un valore dinamico e 60 fps, The Last of Us Parte 1 includerà anche una modalità con frame rate sbloccato che punta fino ai 120 fps sui televisori compatibili.