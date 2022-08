The Last of Us Parte 1: ecco quando scadrà l'embargo per le recensioni

Jordan Middler di VGC ha svelato su Twitter quando scadrà l'embargo per le recensioni di The Last of Us Parte 1: il 31 agosto 2022, alle 17:00 ora italiana. Si tratta quindi del momento in cui cominceranno a fluire online i voti del remake del titolo di Naughty Dog.

Se siete curiosi di sapere cosa ne pensa la critica di The Last of Us Parte 1, ora saprete quando potrete leggere gli articoli dedicati. La data di uscita rimane fissata al 2 settembre 2022, almeno per la versione PS5. Il gioco arriverà anche su PC, in data ancora misteriosa.

In Europa si potrà acquistare la versione standard da 80€, mentre gli amici americani potranno godere anche della Firefly Edition da 99,99 dollari. Il gioco originale aveva ricevuto dei voti stellari all'epoca dell'uscita su PS3. Molto apprezzata anche l'edizione rimasterizzata per PS4. Chissà se quella per PS5 si manterrà sugli stessi standard.

"Vivi l'emozionante narrazione e gli indimenticabili personaggi di Joel ed Ellie in The Last of Us, vincitore di oltre 200 premi come Gioco dell'anno e ora ricostruito per PlayStation 5", recita la descrizione ufficiale.

"Goditi una revisione totale dell'esperienza originale, riprodotta fedelmente ma che incorpora un gameplay modernizzato, controlli migliorati e opzioni di accessibilità ampliate. Inoltre, sentiti immerso con effetti migliorati e esplorazione e combattimento migliorati." "The Last of Us Part I include la storia completa per giocatore singolo di The Last of Us (PS5) e il celebre capitolo prequel, Left Behind."