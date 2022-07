The Last of Us Parte 1 è entrato in fase gold, annuncia Naughty Dog

The Last of Us Parte 1 è entrato ufficialmente in fase gold: lo ha annunciato Naughty Dog, confermando dunque che l'uscita del gioco non subirà ritardi e che lo troveremo nei negozi dal 2 settembre.

Annunciato il mese scorso con un trailer, The Last of Us Parte 1 consentirà di rivivere l'avventura di Joel ed Ellie nell'ambito di una versione ridisegnata da zero per fruttare le capacità di PlayStation 5.

"Siamo entusiasti di annunciare che The Last of Us Parte 1 è entrato in fase gold", hanno scritto gli sviluppatori su Twitter. "Congratulazioni ai Dogs e ai nostri partner di PlayStation, che hanno contribuito con passione e talento alla crescita del mondo di The Last of Us."

Come ricorderete, abbiamo stilato un'analisi del trailer di The Last of Us Parte 1 al fine di evidenziare le sostanziali migliorie tecniche apportate al remake, che includerà naturalmente anche l'espansione Left Behind.

Nei giorni scorsi uno degli sviluppatori ha difeso The Last of Us Parte 1 dall'accusa di essere un gioco succhiasoldi, una mera operazione commerciale.