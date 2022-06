The Last of Us Part 1 Remake: trapela la data di uscita e il trailer ufficiale per PS5 e PC

Il trailer di annuncio ufficiale di The Last of Us Part 1 Remake è apparso tra i file del portale PlayStation Direct, svelando anche la data di uscita, fissata per il 2 settembre 2022 per PS5. Successivamente il gioco approderà anche su PC, con finestra di lancio ancora da definire.

Come possiamo vedere il filmato mostra un mix di sequenze cinematiche e di gameplay catturate su PS5. Il gioco, recita il filmato, è stato ricostruito da zero per PS5 (e PC).

Stando ai primi dettagli ufficiali, il remake di The Last of Us Part 1 avrà un "gameplay modernizzato, controlli migliorati e opzioni di accessibilità ampliate" e includerà il DLC Left Behind.

Oltre alla versione Standard, prezzata 69,99 dollari, al lancio sarà disponibile anche la Firefly Edition da 99,99 dollari, di cui però al momento non sono disponibili i dettagli.

"Vivi l'emozionante narrazione e gli indimenticabili personaggi di Joel ed Ellie in The Last of Us, vincitore di oltre 200 premi come Gioco dell'anno e ora ricostruito per PlayStation 5", recita la descrizione ufficiale.

"Goditi una revisione totale dell'esperienza originale, riprodotta fedelmente ma che incorpora un gameplay modernizzato, controlli migliorati e opzioni di accessibilità ampliate. Inoltre, sentiti immerso con effetti migliorati e esplorazione e combattimento migliorati."

"The Last of Us Part I include la storia completa per giocatore singolo di The Last of Us (PS5) e il celebre capitolo prequel, Left Behind."