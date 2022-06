Time Flies: trailer del gioco nel quale siamo una mosca pronta a morire

Quest'oggi - 9 giugno 2022 - è andato in onda il Day of the Devs, l'evento di iam8bit e Double Fine dedicato al mondo indipendente. In apertura della presentazione, è stato presentato Time Flies, un nuovo gioco d'avventura nel quale interpretiamo una mosca, a cui rimangono pochi minuti di vita. Il gioco è in arrivo nel 2023 su PlayStation, Nintendo Switch, PC e Mac.

Time Flies propone un'estetica bianco e nero, con uno stile artistico minimale. La mosca di cui abbiamo il controllo ha una Lista delle "Cose da fare" prima della fine del gioco. Lo sviluppatore ci mostra questa lista e vediamo voci del tipo: "Muori vecchia", "Impara a suona uno strumento", "Vai in Tour", "Diventa ricca" e via dicendo. Quest'ultima voce, ad esempio, può essere completata trovando alcune monete, nascoste dentro la copertura di una lampada.

Il video ci permette di vedere che potremo controllare la mosca all'interno di un appartamento. Il tempo di gioco è di poche decine di secondi, ma quando si accede a una sotto-sezione dell'appartamento il tempo si ferma o rallenta, così da permetterci di completare le azioni di gioco con calma. Il tempo di gioco è inoltre determinato dall'aspettativa di vita media della nazione che sceglierete come "ambientazione".

Il trailer ci "racconta" il gioco in questo modo: "Tu sei una mosca. La tua vita è breve. Ottieni il meglio dal tempo che hai a disposizione. Perché moriremo tutti alla fine." Il nome del videogame è anche un gioco di parole tra "Il tempo vola" (traduzione letterale) e "Mosche" (Flies, che è anche "vola")

Lo sviluppatore ci rimanda anche al sito timeflies.buzz, dove è possibile iscriversi alla newsletter che ci informerà delle novità sul gioco man mano che verranno annunciate. Inoltre, è possibile mettere Time Flies nella propria Lista dei desideri su Steam.