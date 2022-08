The Last of Us Parte 1, una modalità con frame rate sbloccato punta ai 120 fps su PS5

The Last of Us Parte 1 include una modalità grafica con frame rate sbloccato, che consente di raggiungere in teoria i 120 fps su PS5 laddove si disponga di un televisore compatibile con tale frequenza di aggiornamento.

La notizia arriva da uno screenshot della schermata delle opzioni del gioco, trafugata da qualcuno in barba all'NDA che Sony ha fatto firmare alle persone che hanno ricevuto una copia del titolo al fine di scriverne una recensione (a proposito: ecco quando scadrà l'embargo).

Come si può vedere, oltre alle due tradizionali modalità grafiche che prediligono risoluzione o prestazioni, e che dunque fanno girare il gioco a 4K reali e 30 fps oppure a una risoluzione dinamica e 60 fps, è stata inserita un'opzione per sbloccare il frame rate.

Quanto sarà consistente un'eventuale visualizzazione a 120 fps? Ancora presto per dirlo, ma contestualmente alla pubblicazione delle recensioni siamo sicuri arriveranno anche tutte le analisi tecniche del caso a illustrarci la situazione.