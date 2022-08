Teamfight Tactics Lande draconiche: Uncharted Realms, abbiamo provato il nuovo mid-set di TFT

Riot Games è una di quelle aziende che coltiva i propri videogiochi giorno dopo giorno, al fine di tenerli sempre in salute e appetibili al grande pubblico. Aggiornamenti e patch si alternano tra ottimi risultati e altri non altrettanto validi, ma non c'è dubbio che l'espansione Lande draconiche rientri nel novero dei primi nel panorama di Teamfight Tactics. Il set 7 ha portato una ventata d'aria fresca al meta, con interessanti novità e una strategia di fondo più ragionata e meno aleatoria. L'inserimento dei draghi ha cambiato le dinamiche di gioco, potenziando assieme ai tratti e agli augments il power budget delle composizioni dei team.

Sarà presente nella versione base e con la sua skin più iconica ovvero Dragonmancer Lee Sin. A chiudere il team troveremo Regal Koi Starmaw e Sauna Sprite, legati a doppio filo con le due nuove arene Grotto of the Secret Spa e Choncc's Splash resort.

In tema Chibi, sarà Lee Sin a giungere sul campo di battaglia. Il Monaco di Ionia è il perfetto punto di contatto per un Tactician di un'espansione interamente votata ai draghi, vista la sua capacità d'incanalarne lo spirito e combattere tramite esso.

Non c'è Set senza nuovi Tactician . In Uncharted Realms troveremo ad aspettarci una manciata di nuovi protagonisti: Dragon Trainer Pengu, che con la sua Spatola d'Oro dirige a suon di musica l'orchestra del campo di battaglia, Prancie, una tenerissima creatura che ai fan pokémon ricorderà una possibile fusione quadrupede tra Dragonair e Snivy, e infine Bungo che identifica una nuova specie di cuccioli di drago e che troveremo in 5 varianti differenti.

Una volta sbloccata la stagione l'8 di settembre, avrà inizio un evento dal titolo Uncharted Realms - Secret of the Shallows. In esso ci sarà modo di esplorare le tre diverse zone in cui si è frammentato il mondo di Teamfight Tactics, ma ne scopriremo di più solamente avvicinandoci alla data di pubblicazione. La premessa narrativa dell'aggiornamento è che Pengu e i suoi amici hanno scatenato il potere dei draghi, cambiando la mappa della landa e dando così origine agli Uncharted Realms, che sarà nostro compito scoprire. L'evento lancerà un nuovo Campione Chibi, porbabilmente Kai'Sa. Ovviamente gli aspetti estetici non saranno le uniche novità di Uncharted Realms, anzi saranno sicuramente gli aspetti meccanici a guadagnare la maggior parte della scena una volta che le novità usciranno sul reame di prova.

Le modifiche agli oggetti e al tesoro del drago

Tesoro del Drago dell'Ordine

Il Frozen Heart scompare in favore di quello che per il momento viene chiamato Fimbulwinter, ma che avrà sicuramente un altro nome nella versione definitiva. Sarà un oggetto che può essere utilizzato sulle frontline ma anche sugli assassini, perché combina resistenza fisica e mana, oltre ad aumentare il danno degli alleati per il resto del combattimento con la sua abilità speciale.

La Spear of Shojin invece si evolve fornendo anche Ability Power, diventando così un'ottima opzione anche per i carry da danno magico.

Cambiano anche due augment: Lucky Gloves e Scoped Weapons II. Il primo genere due item casuali che hanno proprietà adatte a quelle del personaggio che lo veste; per esempio un AD carry non avrà oggetti pensati per i Tank, o un tank non avrà oggetti che potenziano velocità d'attacco o percentuale di critico.

Anche il Tesoro del Drago non è immune a un'evoluzione e sarà presente in tre diverse tipologie: Chaos, Standard e Order. Il chaos porterà una pool di oggetti con un tasso di variabilità molto elevato, quello standard si comporterà esattamente come nella patch live, mentre l'order sarà foriero quasi sempre di oggetti radiant, facendo sì che tutti i giocatori abbiano un consistente power spike e possano tirare fuori il meglio dalla propria composizione.