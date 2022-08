Morto Oliver Frey, illustratore autore di alcune delle più belle copertine di riviste di videogiochi

Triste notizia quella della morte di Oliver Frey a 74 anni, illustratore e fumettista cui dobbiamo alcune delle più belle copertine di riviste dei videogiochi di sempre, attivo sulla scena inglese in particolare negli anni '80 e '90.

Una delle illustrazioni di Oliver Frey

Frey nacque a Zurigo nel 1948, imparando l'italiano e il tedesco (i suoi genitori provenivano dal Canton Ticino). Cominciò ad appassionarsi al mondo dei fumetti e dell'illustrazione, quando ancora molto giovane, scoprì Dan Dare di Frank Hampson, pubblicato da Eagle Comic, e la passione dei suoi amici per il medium. Fondamentale per la sua carriera fu l'incontro con Roger Kean alla London Film School, che divenne suo partner nella vita e socio in affari.

Trasferitosi definitivamente a Londra nel 1973, divenne noto come illustratore freelance per riviste a fumetti e altre pubblicazioni.

Nel 1984 fonda la Newsfield Publications insieme a Kean e a suo fratello Franco, con cui lancia riviste di videogiochi, fondamentali per il settore, come Crash e Zzap!

Alcune delle copertine di Frey

Frey lavorò ininterrottamente per Newsfield fino al 1991, per cui curò le copertine anche di riviste quali FEAR, che si occupava espressamente di horror. In Crash prima e Zzap! poi apparve anche una sua striscia a fumetti, The Terminal Man, scritta da Kelvin Gosnell.

Molti sulla rete i messaggi di cordoglio, tra i quali quello di Jaz Rignall, storico redattore di Zzap!, e quello dello scrittore Robert Florence.