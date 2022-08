BioShock, reveal del nuovo gioco in arrivo alla Gamescom 2022?

Il reveal del nuovo gioco di BioShock potrebbe avere luogo alla Gamescom 2022, o quantomeno è ciò che suggeriscono alcuni indizi. Nulla di chiaro o di ufficiale, s'intende: per il momento restiamo nel campo delle sensazioni.

Come saprete, ieri la serie di BioShock ha compiuto quindici anni, e 2K Games ha pensato bene di celebrare l'evento sui social, non solo annunciandolo ma anche provvedendo a cambiare l'immagine del profilo per inserire quella di Andrew Ryan, il fondatore di Rapture.

"Sareste così gentili da unirvi a noi per le celebrazioni del quindicesimo anniversario di BioShock?", si legge nel post del publisher, a cui il giornalista Geoff Keighley, presentatore della Opening Night Live, ha risposto con un cuoricino.

Si tratta di un'interazione assolutamente innocente, non fosse per il tempismo: la già citata Opening Night Live si svolgerà domani, 23 agosto, a partire dalle 20.00, e siamo ormai abituati a vedere come segnali di questo tipo si traducano poi in un'effettiva partecipazione agli show.

Dunque sì, esiste la possibilità che il nuovo BioShock venga presentato ufficialmente nel corso dell'evento condotto da Keighley: mancano ormai poche ore e scopriremo se le cose andranno davvero così oppure no.