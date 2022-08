BioShock compie oggi quindici anni: la serie prodotta da 2K Games ha fatto il proprio debutto con il primo capitolo firmato da Irrational Games il 21 agosto 2007, per poi tornare con un sequel nel 2010 e un ultimo episodio nel 2013.

Un paio di anni fa abbiamo pubblicato una retrospettiva di BioShock che fornisce un quadro piuttosto chiaro del franchise, partendo dalle origini per arrivare agli ultimi sviluppi, non senza sottolineare la qualità delle idee messe in campo dai team che si sono occupati di lavorare al brand.

Con un totale di 37 milioni di copie vendute, il franchise di BioShock è stato senz'altro un successo: merito delle straordinarie atmosfere messe in campo, nonché degli affascinanti scenari presentati nel primo e nel terzo episodio: la città sommersa di Rapture e quella sospesa fra le nuvole di Columbia.

Sappiamo che 2K Games sta producendo un nuovo capitolo, ma secondo le ultime voci lo sviluppo di BioShock 4 è travagliato e il publisher non è soddisfatto dei risultati: sarà vero?