Bioshock 4: lo sviluppo è travagliato e 2K non è soddisfatta dei risultati, per un leaker

A quanto pare lo sviluppo di Bioshock 4 è in uno stato travagliato, con circa 40 sviluppatori, tra cui alcune figure chiave del progetto, che hanno abbandonato Cloud Chamber o sono stati licenziati. Questo perlomeno è quanto ha affermato su Twitter il leaker Oops Leaks.

Stando alle sue fonti il gola profonda afferma che al momento 2K non è soddisfatta del ritmo con cui sta prendendo forma il progetto e i risultati conseguiti finora. Tuttavia, considerando gli ultimi dati finanziari di Take-Two, Bioshock 4 è ancora in programma per uscire entro la fine del 2024.

Dei circa 40 sviluppatori che hanno lasciato lo studio, una parte a quanto pare si è dimessa spontaneamente in cerca di altre opportunità lavorative, mentre altri sono stati licenziati per varie ragioni. Oops Leaks afferma che tuttavia la situazione non è critica o irrecuperabile, con lo studio che sta già assumendo nuovi sviluppatori che possano dar man forte al team. Tuttavia, di conseguenza l'annuncio del gioco potrebbe subire dei ritardi rispetto ai piani iniziali.

I lavori su Bioshock 4 sono stati annunciati nel 2019. Al momento sappiamo che lo sviluppo è stato affidato a Cloud Chamber, che conta tra le proprie fila alcuni sviluppatori veterani della serie. Stando ad alcune voci di corridoio dei mesi scorsi, il gioco sarà ambientato negli anni '60 in una città fittizia situata in Antartide.