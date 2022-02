ScummVM, non chiamatela solo avventura

Per l'industria dei videogiochi l'argomento della preservazione non è mai stato così pressante, perlomeno non fino a una decina di anni orsono. Negli anni duemila sono uscite alcune compilation, per Atari o Intellivision, ma -in generale- la possibilità di giocare i vecchi classici su una console o piattaforma non più supportata, non era qualcosa che sembrava interessare nemmeno la maggior parte dei videogiocatori. Eppure, lo zoccolo duro di nostalgici non demordeva facilmente, tanto che, nei tardi anni Novanta, cominciò a sbocciare una folta scena di emulazione. Progetti come MAME (Arcade), KGEN (Mega Drive) e Snes9x (Super Nintendo) realizzavano il sogno di poter giocare di nuovo a vecchi classici in maniera abbastanza fedele.

E per i titoli DOS? Purtroppo non c'era molto al di fuori di complesse macchine virtuali. Il problema emerse fuori prepotentemente nel momento in cui Windows abbandonò del tutto l'architettura DOS e giocare a quei giochi sviluppati tra gli anni '80 e '90 divenne sempre più complicato.

Fu proprio all'inizio del nuovo millennio che alcuni fan dei giochi di avventura realizzarono che era il momento di superare questi ostacoli tecnici, così da poter giocare di nuovo, almeno, ai classici del genere. E nessun titolo era più essenziale delle prime avventura punta e clicca della LucasArts! Da lì partirono i due autori originali di ScummVM, Vincent Hamm e Ludvig Strigeus, quest'ultimo passato alla storia, poi, come sviluppatore principale di Spotify.

Fin da subito, ScummVM non fu pensato per emulare un software specifico, bensì era basato sull'idea di riscrivere l'eseguibile originale in C++, usando il codice originale del gioco o, se non disponibile, tecniche di reverse engineering per estrarre il codice. Usando il nuovo eseguibile messo a disposizione da ScummVM, tutti gli altri file del gioco (grafica, audio, script, ecc) rimangono necessari per giocare. Mantenendo i vecchi file intatti e modificando l'eseguibile si possono aggiungere nuove caratteristiche, nonché convertire ScummVM su diverse piattaforme, tra cui quelle mobile, aggiungendo filtri grafici e nuove funzionalità come salvataggi e supporto per il mouse.