Cyberpunk 2077: i Trofei non sono trasferibili da PS4 a PS5

Aggiornare Cyberpunk 2077 dalla versione PS4 a quella PS5 purtroppo non permette di trasferire i Trofei già sbloccati in precedenza. Di conseguenza se puntate al Platino dovrete per forza di cose armarvi di pazienza e recuperare quelli già ottenuti in una seconda partita o ricominciare da capo il gioco.

La conferma arriva direttamente dalle pagine dell'assistenza di CD Projekt RED, che spiega che i Trofei non sono sincronizzabili tra le due versioni, in quanto quella PS5 è considerata come un'applicazione separata.

"Sfortunatamente, essendo la versione next-gen una nuova edizione, i trofei PlayStation ottenuti grazie alla retrocompatibilità non verranno trasferiti. Dovrai raggiungere di nuovo le condizioni necessarie per sbloccarli", recita la pagina del supporto di CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077, un'immagine tratta dal gioco

Per chi non lo sapesse, da ieri è disponibile il tanto atteso upgrade next-gen di Cyberpunk 2077 che permette di scaricare e installare gratuitamente le versioni PS5 e Xbox Series X|S dell'ultima fatica di CD Projekt RED. Tuttavia, come in altri casi, in assenza di un sistema simile allo smart delivery di Xbox, i giocatori PlayStation devono fare i conti con un processo a tratti macchinoso e questa limitazione relativa ai Trofei già ottenuti in passato non migliora di certo il quadro della situazione.

Se dovete ancora acquistare Cyberpunk 2077 o state aspettando di mettere le mani su una console next-gen, potrete ingannare l'attesa con questo video confronto tra le versioni PS5, PS4, Xbox Series X|S e One del gioco di CD Projekt RED.