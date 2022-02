Epic Games Store: oltre 500 milioni di account registrati sulla piattaforma

Epic Games Store ha superato i 500 milioni di account registrati, in base a quanto riferito dalla compagnia questa settimana, confermando una crescita di pubblico veramente esponenziale per la piattaforma uscita solo da pochi anni ma in grado di conquistare subito l'attenzione dei giocatori soprattutto grazie all'iniziativa dei giochi gratis.

Ovviamente il numero va tarato sull'utilizzo effettivo degli account: c'è sicuramente una discrepanza tra la quantità di account registrati e di effettivi acquirenti attivi su Epic Games Store, considerando che molti avranno effettuato la registrazione semplicemente per poter scaricare i giochi gratis settimanali, che richiedono solo la creazione di un account utente gratuito.

Tuttavia, è proprio questo lo scopo dell'iniziativa di Epic Games Store: penetrare velocemente in un mercato in cui sono presenti già dei concorrenti molto forti e conquistare subito una base di utenti molto ampia, mentre ci sarà poi tempo per veder crescere anche gli acquisti da parte dei nuovi registrati.

Considerando che Epic Games Store ha aperto i battenti digitali solo nel dicembre del 2018, il fatto di aver raggiunto oltre 500 milioni di utenti in tre anni dimostra che la strategia della compagnia ha funzionato per quanto riguarda l'espansione immediata del pubblico di riferimento, poi ci sarà da valutare se i grossi investimenti fatti anche per assicurarsi la possibilità di elargire i giochi gratis ogni settimana abbiano avuto dei ritorni o meno, come dimostrato dalle perdite di milioni di dollari attuali.

Nel frattempo, abbiamo visto il gioco gratis del 10 febbraio 2022 disponibile e quello del 17 febbraio 2022 annunciato, in arrivo domani.