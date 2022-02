Epic Games Store: gioco gratis del 10 febbraio 2022 disponibile, link per il download

Da ora è disponibile su Epic Games Store il gioco gratis di oggi, giovedì 10 febbraio 2022. Come già annunciato la scorsa settimana, il titolo in questione è il survival Windbound.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 10 febbraio 2022 dalla pagina dedicata di Windbound che potrete raggiungere a questo indirizzo.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avrete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 17 febbraio, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Windbound è un'esperienza di sopravvivenza in terza persona realizzata da 5 Lives Studios. I giocatori dovranno cacciare, esplorare e costruire nei panni di Kara, una ragazza che è naufragata in una terra sconosciuta e che dovrà adattarsi per sopravvivere e al tempo stesso indagare sui misteri di una serie di isole proibile.

Il gioco mette l'accento sulla caccia, l'esplorazione, la costruzione di imbarcazioni personalizzate e un'esperienza di navigazione molto immersiva, il tutto accompagnato da un alto tasso di rigiocabilità grazie a un mondo creato in maniera procedurale, fauna selvatica dinamica e la fabbricazione modulare delle imbarcazioni. Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Windbound.

Di seguito i requisiti mimi e consigliati di Windbound:

Minimi

Sistema Operativo: Windows 10/7/8/8.1/Vista (64 bit)

Processore: 2.4ghz Intel Core 2 Duo or equivalent

Memoria: 4 GB di RAM

Grafica: Intel HD Graphics 4600, NVIDIA GeForce GTX 630, Radeon HD 5670

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 4 GB di spazio disponibile

Consigliati