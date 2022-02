Epic Games Store: gioco gratis del 17 febbraio 2022 annunciato ufficialmente

Dopo aver reso disponibile il gioco gratis PC odierno, Epic Games Store ha anche annunciato quale sarà il videogame gratuito del 17 febbraio 2022. Si tratta di Brothers: A tale of two sons.

Brothers: A tale of two sons è un gioco cooperativo di Starbreeze Studios AB, realizzato da Josef Fares, oggigiorno molto famoso per It Takes Two che ha vinto il GOTY ai The Game Awards 2021 e ha venduto 5 milioni di copie.

Brothers: A tale of two sons

La descrizione ufficiale recita: "Un uomo in fin di vita. Ai suoi due figli, alla disperata ricerca di una cura per il padre, non resta che un'opzione. Devono imbarcarsi in un viaggio per trovare e recuperare l'Acqua della Vita, facendo affidamento uno sull'altro per sopravvivere. Uno dev'essere forte dove l'altro è debole, coraggioso dove l'altro ha paura ed entrambi devono comportarsi come veri fratelli."

Vi ricordiamo infine che potete trovare tutti i dettagli su quello odierno qui.