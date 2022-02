Elden Ring: le anteprime finali sono online, ecco il responso della stampa internazionale

Le anteprime finali di Elden Ring sono finalmente disponibili e la critica internazionale ha detto la propria opinione sul gioco di ruolo d'azione di FromSoftware. Il responso medio, anche se ovviamente non definitivo, è già estremamente positivo.

Anche noi di Multiplayer.it abbiamo avuto modo di giocare per molte ore ad Elden Ring. Nel nostro articolo vi abbiamo ad esempio spiegato che "La prova diretta di Elden Ring ci ha sinceramente impressionati. Eravamo convinti di trovare una mappa più estesa rispetto a quanto visto nella beta, ma mai avremmo immaginato un tale quantitativo di contenuti nascosto già nelle aree iniziali." Ma anche: "La qualità di quanto visto, peraltro, ci è parsa per lo più altissima, con numerose sorprese in grado di lasciarci a bocca aperta, e una già notevole opera di bilanciamento, che ha messo a tacere molti dei dubbi maturati durante il network test. Fantastico, ma mandateci il codice completo a breve o rischiamo di non dormire a lungo."

Uno scontro tra cavalieri in Elden Ring

Le nostre impressioni positive riecheggiano nei commenti internazionali. Eurogamer.net, ad esempio, scrive - in traduzione -: "Elden Ring ti fa sentire libero in modi che i giochi di FromSoftware non hanno mai avuto prima, forse in parte a causa della paura dell'ignoto, ma anche la paura della grande distesa sconosciuta che si trova davanti a voi. Se siete alle prese con una particolare area o boss, semplicemente viaggiate velocemente o evocate Torrente e cavalcate verso vostra via d'uscita, e trovate una miriade di altre direzioni che potete esplorare."

PCGamer.com, invece, spiega che Elden Ring non sarà facile, ma sarà un punto d'ingresso perfetto per i nuovi giocatori. "I Souls-like non sono mai stati facili, ma richiedono davvero pazienza più che riflessi veloci. Una volta imparate le loro regole, sono molto più facili di un gioco come Super Meat Boy, dove ogni pressione dei tasti deve essere perfetta al millisecondo. Ma è difficile da credere fino a quando non lo si scopre di persona. La prima impressione che danno i giochi Souls - una morte fredda come il ghiaccio per mano di un boss travolgente - non fa che rafforzare la loro reputazione di giochi troppo difficili. Elden Ring probabilmente ci lancerà contro nemici più veloci e impegnativi di Dark Souls. Avrà sicuramente più paludi di veleno. Ma la promessa di un mondo con meno punti di blocco [...] sarà sufficienti per aiutare milioni di giocatori a resistere alla prima impressione spaventosa e a rimanere con Elden Ring abbastanza a lungo da comprendere lo stile di FromSoftware."

RPGSite.net, invece, elogia la quantità di contenuti, che non mettono da parte la qualità: "Sei ore sono sufficienti per capire veramente Elden Ring? Assolutamente no. Sei ore sono sufficienti, tuttavia, per sapere già che Elden Ring è un'esperienza formidabile. C'è qualcosa da dire sulla qualità rispetto alla quantità, ma... perché non possiamo avere entrambe le cose? Elden Ring potrebbe essere quel raro gioco che riesce in questa impresa. In effetti, c'è così tanto contenuto di fronte a voi che è così facile essere sopraffatti e semplicemente sentirsi persi nel mondo di fronte a voi, risucchiati fin dall'inizio. Questo è già ciò che amo di più del gioco. Ci sono così tanti percorsi diversi da esplorare; le catene della linearità non sono solo spezzate, sono disintegrate. Polvere. Sta a voi decidere dove andare prima, e ciò potrebbe portarvi in un viaggio completamente diverso da quello dei vostri amici. Non c'è una risposta giusta o sbagliata, nessun sì o no. Sta solo a te decidere."

In sostanza, Elden Ring sta convincendo i critici: la data di uscita è fissata per il 25 febbraio 2022 e siamo certi che gli appassionati non vedano l'ora che tale giorno arrivi.