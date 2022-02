Salt and Sacrifice - Trailer con data di uscita

Ska Studios e Devoured Studios hanno annunciato la data di uscita di Salt and Sacrifice attraverso un nuovo trailer, che potrete ammirare nel player qui sopra.

Salt and Sacrifice sarà disponibile a partire dal 10 maggio 2022 per PS4, PS5 e PC su Epic Games Store. Il nuovo filmato ci offre un assaggio di sequenze di combattimento, nonché dei nemici e boss che dovremo affrontare in questo nuovo soulslike 2D.

L'annuncio della data di uscita è arrivato in concomitanza con un articolo pubblicato sul PlayStation Blog, dove James Silva di Devoured Studio parla delle migliorie apportate al PvP di Salt and Sacrifice, che promette di essere molto più dinamico rispetto a quello del precedente capitolo.

"Abbiamo aggiunto lo scatto con degli attacchi in corsa unici, molti dei quali faranno volare giù i nemici (e, come al solito, la gravità resta il vero boss finale). Ma cadere nell'oblio non significa morte certa: un inquisitore fortunato può usare il proprio rampino per salvarsi da una caduta fatale, nel caso ci sia una sporgenza adeguata nei paraggi", spiega Silva.

"Sono presenti anche decine di "arti runiche" da esplorare, ossia potenti abilità utilizzate dall'Inquisizione in situazioni particolari, tra cui onde d'urto elettriche, sciami di insetti, bonus elementali e tempeste di lame spettrali. Gli attacchi a distanza e le bombe alchemiche sono l'ideale per punire gli avversari e, sebbene le munizioni già pronte scarseggino, potrete sempre fabbricarne altre sul campo, se il nemico sarà così sciocco da darvene il tempo."