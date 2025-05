Fortnite è bloccato oppure no? Epic Game e Apple si battono a suon di dichiarazioni e ingiunzioni in tribunale

Nella sua richiesta, Epic sostiene che Apple le sta negando "la possibilità di trarre vantaggio dalle regole pro-concorrenziali che ha contribuito a introdurre" e "punisce" Epic "escludendola proprio dal mercato che ha lottato così duramente per aprire - inviando al contempo un chiaro messaggio agli altri sviluppatori di non sfidare le pratiche di Apple".

Epic ha pubblicato una lettera firmata da Mark A. Perry, un avvocato che rappresenta Apple , in cui si comunica ai legali di Epic che "Apple ha deciso di non prendere provvedimenti in merito alla presentazione dell'app Fortnite fino a quando il Nono Circuito delle Corti d'appello degli Stati Uniti d'America non si pronuncerà sulla nostra richiesta di una sospensione parziale della nuova ingiunzione".

Epic Games sta intensificando gli sforzi per fare pressione su Apple affinché Fortnite venga inserito nell'App Store, con una nuova ingiunzione in tribunale in cui si chiede al giudice Yvonne Gonzalez Rogers di imporre ad Apple di "accettare qualsiasi versione conforme di Fortnite sullo storefront statunitense dell'App Store".

Le situazioni di Apple ed Epic negli anni

Epic e Apple sono impegnate da anni in una battaglia legale sulle politiche dell'App Store di Apple, in particolare sulle commissioni che Apple applica per gli acquisti in-app.

Il mese scorso l'editore di Fortnite ha ottenuto un'importante vittoria quando il giudice Rogers ha stabilito che Apple ha "violato intenzionalmente" un'ingiunzione sui prezzi anticoncorrenziali, una sentenza che sembrava aprire la strada al ritorno di Fortnite sull'App Store e, più in generale, alla possibilità per gli sviluppatori di offrire opzioni di pagamento alternative nelle loro app.

Tuttavia, Apple ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la sentenza e venerdì Epic ha dichiarato che l'azienda sta bloccando Fortnite sia dall'App Store statunitense sia impedendone la pubblicazione sullo store di Epic Games in Europa: "Ora, purtroppo, Fortnite su iOS sarà offline in tutto il mondo finché Apple non lo sbloccherà".

Apple ha contestato questa caratterizzazione, in particolare l'idea che stesse bloccando Fortnite al di fuori degli Stati Uniti. L'azienda ha invece dichiarato di aver chiesto a Epic Sweden di "ripresentare l'aggiornamento dell'app senza includere la vetrina statunitense dell'App Store per non avere un impatto su Fortnite in altre aree geografiche".