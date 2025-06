Nintendo ha avuto paura soltanto una volta, rivela una ex dipendente

Stando all'esperienza come senior manager del reparto PR della ex dipendente Krysta Yang, Nintendo ha avuto paura soltanto una volta, e cioè nel periodo in cui il mobile gaming ha iniziato a riscuotere un successo crescente e straordinario.

"Quella è stata l'unica volta in cui ho visto una vera paura da parte dei dirigenti di Nintendo", ha detto Yang, riferendosi all'epoca in cui gli smartphone hanno cominciato a monopolizzare l'attenzione dei più giovani, rubando di fatto la scena ai dispositivi da gioco portatili.

L'ex PR ricorda in particolare una riunione in cui è stato mostrato il video di un bambino di appena tre anni che giocava su un iPad. "In quella riunione le facce di tutti dicevano: è finita. È la fine del mercato handheld per come lo conosciamo."

Probabilmente quel momento ha contribuito ad alimentare l'idea di una console ibrida come Nintendo Switch, capace di unire i due mondi e di ottenere un riscontro eccezionale in tutto il mondo, piazzando oltre 140 milioni di unità.