La sceneggiatura di The Batman Part 2 è pronta, rivela Matt Reeves

Contemporaneamente continuano a rincorrersi le voci sulla possibilità che il Batman di Pattinson venga effettivamente introdotto nel DC Universe di Gunn anziché restare relegato in uno degli Elseworlds, come i due capitoli di Joker.

Rocksteady potrebbe tornare su Batman dopo il flop di Suicide Squad: Kill the Justice League

La foto conferma che il titolo della pellicola sarà appunto The Batman Part 2 , e a questo punto partiranno inevitabilmente le domande in merito agli step successivi: quando cominceranno le riprese? E quando arriverà il primo trailer?

Il post di Reeves punta a dissipare una volta per tutte le voci sulla possibile cancellazione del progetto , smentite nei giorni scorsi anche da James Gunn, che ha detto semplicemente di avere pazienza perché - semplicemente - la realizzazione della sceneggiatura stava richiedendo più tempo del previsto.

Il regista Matt Reeves ha rivelato che la sceneggiatura di The Batman Part 2 è pronta , e lo ha fatto attraverso la pubblicazione di una foto del copione del film, con lui e il co-sceneggiatore Mattson Tomlin sullo sfondo.

Ci vorrà il tempo necessario

Per quanto riguarda invece la data di uscita di The Batman 2, in teoria c'è già: è stata fissata al 1 ottobre 2027, dunque dovremo armarci di pazienza prima di poter rivedere la più recente interpretazione filmica dell'Uomo Pipistrello nelle sale cinematografiche.

Di certo Reeves ha avuto la possibilità di lavorare con tutta calma allo script per produrre la miglior versione possibile della storia che aveva immaginato per questo sequel. Meglio dunque attendere un po' di più che ritrovarsi con un prodotto deludente.