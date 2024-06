Era un genere che ai tempi andava per la maggiore e sembrava potesse rappresentare il futuro del mercato videoludico, ma Rocksteady non aveva esperienza in tal senso avendo realizzato solo esperienze single player come appunto i capitoli della saga di Batman: Arkham.

Rocksteady potrebbe tornare su Batman dopo il flop di Suicide Squad: Kill the Justice League. Stando a un report di Bloomberg, il team di sviluppo starebbe per sottoporre a Warner Bros. il pitch di un progetto single player che "riporti lo studio alle sue radici", e molti hanno subito pensato a Batman.

Richieste sempre più pressanti

Secondo il report di Schreier, i vertici di Rocksteady chiedevano di frequente l'introduzione di nuove funzionalità in Suicide Squad: Kill the Justice League, e ciò rappresentava un aumento non indifferente in termini di complessità dello sviluppo.

Sefton Hill, co-fondatore dello studio, era quello più esigente e perfezionista, ed è stato principalmente il suo approccio, a detta degli intervistati, a causare i notevoli ritardi produttivi e i molteplici rinvii a cui il gioco è stato soggetto.

Nel 2022 Hill e l'altro co-fondatore di Rocksteady, Jamie Walker, hanno lasciato l'azienda e il progetto è stato preso in carico dal resto del team di sviluppo, che ha finalmente pubblicato il tie-in per poi vederlo maltrattato dalla critica, che gli ha assegnato voti tendenzialmente bassi.

Stando alle dichiarazioni fornite da Warner Bros., Suicide Squad: Kill the Justice League è un insuccesso e non ha soddisfatto le aspettative, ed è per questo che, secondo alcune persone vicine alla situazione, i leader di Rocksteady abbiano intenzione di proporre un nuovo gioco single player che riporti lo studio alle sue radici.