Suicide Squad: Kill the Justice League, ecco l'esplosivo trailer di lancio

Warner Bros. Games ha pubblicato il trailer di lancio di Suicide Squad: Kill the Justice League , action live service in uscita il 2 febbraio 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Il filmato è decisamente esplosivo e ripropone tutti i punti forti del gioco, dalla storia che coinvolge i personaggi di punta della DC Comics, al suo essere un gioco d'azione puro.

Ce la farà

Suicide Squad: Kill the Justice League arriva sul mercato accompagnato da moltissimi dubbi. In tanti non hanno apprezzato il fatto che uno studio di sviluppo come Rocksteady, dopo la serie Arkham, si sia dedicata a un tipo di gioco così diverso. In particolare non hanno gradito l'adozione del modello live service, decisamente inflazionato e poco amato da una certa fetta di pubblico.

Per molti il rischio di flop è più che concreto, fatto che creerebbe grossi scossoni all'interno di Rocksteady, considerando gli anni di sviluppo e gli investimenti necessari per realizzare il gioco.

Comunque sia non fasciamoci la testa prima di essercela rotta e aspettiamo l'arrivo sul mercato di Suicide Squad: Kill the Justice League, che potrebbe rivelarsi una sorpresa da ogni punto di vista.