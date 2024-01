The Last of Us Parte 2 Remastered: un trailer presenta nel dettaglio le novità della riedizione

Per tutti i dettagli e i nostri pareri vi rimandiamo alla recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered che abbiamo pubblicato giusto pochi minuti fa. Come nell'articolo anche il trailer mette sotto i riflettori alcune aggiunte contenutistiche davvero molto interessanti e che rappresentano sicuramente il piatto forte dell'offerta, anche di più delle modifiche fatte al comparto grafico, a onor del vero già eccezionale al lancio su PS4.

Naughty Dog ha pubblicato un nuovo trailer di The Last of Us Parte 2 Remastered dove presenta tutte le modifiche e le novità che troveremo in questa riedizione in arrivo il 19 gennaio su PS5 sia sotto forma di upgrade a pagamento dalla versione PS4 che come gioco acquistabile separatamente.

La modalità roguelike Senza Ritorno, i Livelli Perduti e le altre novità

Riassumendo, dal punto di vista tecnico The Last of Us Parte 2 Remastered vanta due modalità grafiche, una in 4K nativi e l'altra con 1440p upscalati a 4K in modalità Prestazioni, con frame rate sboccato per i TV che supportano il VRR. Troviamo anche tempi di caricamento ottimizzati grazie all'SSD della console e il pieno supporto alle funzionalità del DualSense.

Dal punto di vista contenutistico, Senza Ritorno è probabilmente la novità maggiore. Si tratta di una modalità sopravvivenza slegata dall'avventura con meccaniche roguelike, ovvero in caso di game over i progressi verranno azzerati e i giocatori saranno costretti a iniziare da capo.

Una volta iniziata dovremo farci strada in una serie di livelli generati in maniera procedurale che prevedono sfide differenti e scontri randomizzati, vestendo i panni di uno tra i diversi personaggi giocabili a disposizione, che includono Ellie, Joel, Abby, Tommy e molti altri. Ognuno di essi sarà caratterizzato da delle caratteristiche e bonus unici. Ad esempio, Manny avrà più punti vita degli altri, Jesse disporrà di un silenziatore, mentre Dina inizierà fin da subito con le ricette per fabbricare trappole e bombe stordenti. Durante Nessun Ritorno sarà possibile potenziare il personaggio e il suo equipaggiamento, ma come già detto, in caso di morte si perderanno tutti i progressi.

La sezione Livelli Perduti, invece, permette di esplorare le versioni preliminari di tre scenari non inclusi nel gioco originale: Fogne, Festa a Jackson e Caccia al Cinghiale. Inoltre, sarà possibile ascoltare ore di commenti degli sviluppatori sui vari elementi che compongono The Last of Us Parte 2 mentre giocate.

Nella modalità libera con chitarra potremo affrontare un minigioco musicale con vari strumenti per riprodurre la colonna sonora del gioco oppure divertirci a comporre melodie personalizzate. Non manca, infine, una modalità Speedrun, grazie alla quale i giocatori potranno mettersi alla prova e competere per ottenere il tempo di completamento migliore.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 Remastered sarà disponibile a partire dal 19 gennaio 2024. Sarà possibile acquistare il gioco separatamente al prezzo di 49,99 euro, mentre per chi possiede una copia digitale o fisica dell'originale per PS4 può eseguire l'upgrade al costo di 10 euro.