Fate/Samurai Remnant: trailer lancia la demo per PS5, PS4, Nintendo Switch e PC

Dove scaricare la demo

Vediamo dove scaricare la demo di Fate/Samurai Remnant.

Versione PC = Steam

Vesione PS4/PS5 = PlayStation Store

Versione NIntendo Switch = Nintendo eShop

Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Fate/Samurai Remnant, piaciuto moltissimo a Riccardo Lichene, secondo cui "I fan della serie Fate hanno molto di cui essere contenti e chi è rimasto affascinato dall'estetica e del sistema di combattimento verrà introdotto a questo universo in modo gentile, senza che nulla venga dato per scontato." Insomma, si tratta di un ottimo modo per vivere questa serie anime, esplorazione a parte "perché è ripetitiva e non aggiunge quasi nulla (tranne le coccole a cani e gatti)".