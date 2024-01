Elex 3 potrebbe essere stato cancellato e Piranha Bytes a rischio chiusura, per delle speculazioni

La testata tedesca GameStar ha riportato le forti preoccupazioni che riguardano lo stato di salute di Elex 3 e Piranha Bytes, con il primo che potrebbe essere stato cancellato, portando alla chiusura dello storico studio di sviluppo, cui dobbiamo la serie Gothic, quella Risen e, appunto gli Elex.

Per adesso si tratta solo di speculazioni, ma i segnali sono effettivamente preoccupanti. Il primo sarebbe la disattivazione del sito web ufficiale alla fine del 2023, che ora ospita solo il logo dell'azienda, senza riferimento ai suoi giochi.

In realtà si tratta di un segnale molto debole, visto che potrebbe essere stato messo offline per via di una ristrutturazione, in vista dell'annuncio di Elex 3. Il problema però è che ci sono altri indizi che fanno riflettere e fanno temere per il peggio.