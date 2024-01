The Last of Us Part II Remastered: i voti della critica sono ottimi, ma con qualche riserva

Come prevedibile, i voti della critica The Last of Us Parte 2 Remastered sono ottimi. Considerando la base di partenza, era inevitabile che fosse così. Del resto parliamo di uno dei più grandi capolavori di PS4. Interessante però la presenza di qualche riserva, che spiega alcuni voti più bassi del 9 e del 10. Non sono moltissimi, ma sono comunque presenti.

I voti

Multiplayer.it - 9.0 / 10

PSX Brasil - 100 / 100

Enternity.gr - 10 / 10

GGRecon - 5 / 5

Siliconera - 10 / 10

Tom's Guide - 5 / 5

Gaming Nexus - 9.5 / 10

Checkpoint Gaming - 9.5 / 10

Destructoid - 9 / 10

GamingTrend - 90 / 100

Push Square - 9 / 10

COGconnected - 90 / 100

SECTOR.sk - 9 / 10

PowerUp! - 9 / 10

CGMagazine - 8.5 / 10

WellPlayed - 8.5 / 10

TheSixthAxis - 8 / 10

Worth Playing - 8 / 10

Nerdburglars - 8 / 10

Kakuchopurei - 70 / 100

Too Much Gaming - 3 / 5

Le riserve, come facilmente immaginabile, riguardano l'operazione in sé, ossia l'opportunità di rimasterizzare in modo così blando un titolo così recente. I voti più bassi sottolineano proprio questo punto, con alcuni che affermano come i nuovi contenuti siano pochi e non valgano lo sforzo economico di ricomprare il gioco. Va detto che in linea di massima i voti sono alti e parlano bene della modalità aggiunta, No Returns, quindi è davvero una questione di singole opinioni sul punto.

