Suicide Squad: Kill the Justice League è un insuccesso e non ha soddisfatto le aspettative

Suicide Squad: Kill the Justice League non ha soddisfatto le aspettative. A dirlo è stato Gunnar Wiedenfels, il CFO di Warner Bros. Discovery , durante l'ultimo resoconto finanziario, da cui sono emerse le prime informazioni sull'andamento del gioco. Evidentemente si è rivelato un insuccesso , nonostante le risorse messe in campo dall'editore per la campagna marketing.

Nubi su Rocksteady

I dati di vendita di Suicide Squad: Kill the Justice League non sono stati resi noti

Purtroppo non sono stati resi noti i dati di vendita di Suicide Squad: Kill the Justice League, ma il risultato è talmente negativo che l'anno sarà molto duro per la compagnia, soprattutto rispetto all'anno precedente, in cui Hogwarts Legacy ha fatto dei numeri eccezionali (è stato il gioco a prezzo premium più venduto dell'anno), rafforzati dal lancio di Mortal Kombat 1.

I risultati di Suicide Squad: Kill the Justice League non sorprendono. Alcuni numeri pubblici avevano già mostrato il tonfo nelle vendite, come il picco di soli 13.459 giocatori su Steam, crollati nei giorni successivi. Attualmente oscillano su cifre molto basse, che finiscono regolarmente sotto alle mille unità.

Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Suicide Squad: Kill the Justice League.