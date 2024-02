Xbox arriva su PlayStation: la console war è finita?

E fu così che i giochi Xbox arrivarono anche sulle altre console . Non tutti, solo quattro, e non è proprio una novità, basti pensare a Psychonauts 2, Minecraft e Minecraft Legends, ma è la prima volta per dei progetti interamente concepiti e sviluppati all'interno dei Microsoft Game Studios. E quest'atmosfera di strana rassegnazione che si è venuta a creare dopo l'annuncio, anche da parte dei fan solitamente più veementi, mi ha ricordato da molto vicino la reazione del pubblico quando, nel 2001, Sega annunciò il suo ritiro dal business delle console e i primi giochi Dreamcast iniziarono ad arrivare anche su PlayStation 2 e GameCube.

Quel momento me lo ricordo particolarmente bene poiché in quegli anni ero fieramente al comando di Dreamcast Arena, una rivista dedicata interamente all'universo Sega. In quel ruolo mi divertivo moltissimo a esacerbare la sfida, già persa in partenza, con PlayStation. Lo sapevamo in fondo tutti come sarebbe finita, ma quanto è stato bello abbracciarci stretti mentre la barca affondava, addentando tutti quei giochi meravigliosi che Sega riuscì comunque a tirar fuori dalle sue magiche officine. Come ricordo bene quando i ragazzacci di PlayStation Italia mi portarono in redazione ceci su cui inginocchiarmi, e un cofanetto speciale contenente i primi quattro porting di giochi Sega per PlayStation ; tra questi ricordo Rez ed Headhunter, ma non gli altri due. Sfottò a cui mi prestai senza grossi problemi e che a ricordarli oggi dimostrano quanto il mondo dei videogiochi sia cambiato anche nella relazione tra publisher e stampa specializzata. Certe cose però non cambiano: oggi come ieri, nonostante i toni concilianti di Phil Spencer, simili annunci non possono che confondere il pubblico più partecipe. E ora cosa diavolo succede?

È una tempesta che avevamo abbondantemente anticipato in dozzine di articoli, live su Twitch, video su Youtube, e che invece di generare una reale consapevolezza dello stato dell'industria, molti lettori hanno sfruttato per una guerra tra piattaforme che oramai è ai suoi sgoccioli . I giochi Xbox arrivano su PlayStation, quelli PlayStation arrivano su Steam e solo pochi istanti fa Sony ha annunciato che verrà presto reso compatibile il PlayStation VR 2 con il PC . Senza dimenticare che Sony ha acquistato Bungie, ma i suoi giochi rimarranno multiformato.

La risposta di oggi fortunatamente è diversa da quella che abbiamo potuto offrire ai lettori venti anni fa. La differenza più grande è che con Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves e Grounded, Microsoft non si sta arrendendo come fece Sega nel 2001, sta invece anticipando quel che sembra oramai ineluttabile : il depotenziamento graduale delle console come tramite per le esclusive. Microsoft lo fa perché è indietro nelle vendite e il gap sembra oramai incolmabile, non ha quindi uno status quo vantaggioso da difendere come PlayStation, che però come rivelato dal presidente Hiroki Totoki non naviga in acque tranquille.

Negli ultimi mesi Phil Spencer ha detto tutto e il contrario di tutto: speso belle parole per il formato fisico mentre il prossimo Hellblade veniva annunciato solo in versione digitale, sminuito il peso delle console salvo rosicare vistosamente quando Xbox Series non ha fatto come avrebbe potuto. In questo marasma, Spencer però ha anche detto delle verità incontrovertibili, la più importante è di pochi giorni fa: le vendite delle console non crescono da anni , anzi il loro market share sta diminuendo. In pratica, mentre il videogioco sta diventando sempre più di massa, le console stanno perdendo appetibilità; puoi convincere il pubblico a giocare a un videogioco in particolare, ma diventa sempre più difficile convincerlo a spendere cinquecento Euro appositamente per farlo. Specialmente se quei soldi sono stati già spesi in altre console più popolari e affidabili dal punto di vista delle esclusive.

Sono e siamo a favore di questo cambiamento? È inutile al momento stabilirlo perché industria e consumatori, questi ultimi anche inconsciamente, stanno andando insieme in quella direzione. Anche il ragionamento su Helldivers 2 fatto da Spencer è valido: a chi giova che Helldivers 2 sia esclusiva PlayStation? Per lo stesso discorso fatto da Moore, per Sony è molto più remunerativo vendere il triplo delle copie del gioco, che le molte meno console che verrebbero piazzate, con piccoli ricarichi, grazie all'esclusività. Di certo non ne beneficia un gioco come Helldivers 2, che sopravvive fino a quando i suoi server sono pieni e la sua grande e grossa guerra dinamica è in piena attività.

L'analogia che fece Peter Moore quando era in Sega fa tra il mondo dei videogiochi e quello dei rasoi è più che mai vera: le console sono i rasoi e vengono vendute sottocosto o con margini di guadagno irrilevanti, e i soldi veri si fanno con i videogiochi che rappresentano le lamette intercambiabili che al contrario permettono ricarichi straordinari. Con l'avanzamento tecnico dettato dalla tecnologia cloud ma non solo, la console diventerà un orpello sempre meno fondamentale e sempre più irrilevante. Non c'è niente di più economico e semplice di aprire un'app sul proprio cellulare, PC, tablet, televisore ed iniziare a giocare.

Do ut des

Questa è una guerra che gli utenti Playstation e Steam non possono vincere da soli, vero Sony?

Oggi io sono contento. Contento che il dibattito su un gioco fenomenale come Pentiment riprenda attraverso nuovi utenti e nuovi punti di vista; sono contento che tanti nuovi pirati possano assaporare l'unicità di Sea of Thieves, combattere a ritmo con Hi-Fi Rush e tutto il resto. Da utente come si fa a non esserlo? E basta con questa storia della competizione: si compete anche sui contenuti e non solo tecnologicamente. Speriamo soltanto che questo scambio culturale non sia a senso unico, e che si riveli il prima possibile un rivoluzionario do ut des.

Col vostro permesso, ora vado a giocare col DualSense, su iPad, ad Halo Infinite. Anzi no, userò un pad Xbox, su PC, per rigiocarmi God of War. Ho cambiato idea: gioco a Football Manager su Netflix!