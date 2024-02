Playdate: annunciato un nuovo showcase, con un gioco inedito di Lucas Pope

Il 28 febbraio 2024 alle ore 18:00 si svolgerà il nuovo showcase dedicato alle novità in arrivo per Playdate. A dare l'annuncio è stato il produttore Panic, che ha anche parlato della presenza del nuovo gioco di Lucas Pope, Mars After Midnight, di cui potrebbe essere svelata la data d'uscita.

Sarà una presentazione di 14 minuti chiamata "Playdate Update" e sarà focalizzata sui giochi in arrivo.

Insomma, l'autore di Return of the Obra Dinn e Papers, Please si è creato una sua nicchia anche lato hardware (è a lui che dobbiamo Playdate), grazie a un prodotto diventato di culto, con le sue 70.000 unità vendute.