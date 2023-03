Mars After Midnight: scopriamo le meccaniche del nuovo gioco di Lucas Pope

Dopo aver stregato gli amanti delle avventure con l'incredibile Return of the Obra Dinn, Lucas Pope è tornato alla formula che lo ha consacrato come sviluppatore di culto con una sorta di Papers, Please in salsa marziana chiamato Mars After Midnight. Questa volta, però, parliamo di un titolo sviluppato appositamente per Playdate , la particolare console a manovella che pur essendo nata come gadget celebrativo ha un discreto seguito e una notevole quantità di esclusive pensate per chi ha poco tempo per giocare. Ed è una piattaforma perfetta, con il suo schermo in bianco e nero non retroilluminato e con la sua particolare manovella, per valorizzare la creatività e la grafica minimalista che contraddistinguono lo sviluppatore statunitense. Ne parliamo nel nostro approfondimento dedicato a Mars After Midinght che nasce da un nuovo e interessante devlog pubblicato qualche giorno fa dallo stesso Lucas Pope.

Il gameplay di Mars After Midnight

La finestra che permette di scegliere luogo e cibi da servire per il prossimo evento di Mars After Midnight

Le fasi di gioco delineate da Pope sono quattro e partono per l'appunto dalla fase di ammissione dei marziani basata su specifici criteri. In questo caso, però, il giocatore è chiamato a mettere a loro agio gli ospiti e questo si traduce nella necessità di offrire un rinfresco gratuito che andrà poi sistemato. Inoltre, una volta concluso l'evento, è necessario decidere il tema dell'evento del giorno successivo, il luogo in cui organizzarlo e quali cibi e bevande andranno servite. Si aggiungono quindi elementi gestionali che promettono un'esperienza stratificata per quanto comunque accessibile e leggera. Ma prima di rivolgerci al gameplay parliamo di grafica.

Per quanto l'impianto estetico sia bidimensionale e in bianco e nero, Pope ha fatto in modo di dare un pizzico di spessore tecnico all'esperienza lavorando su ambienti e parallasse. Si parte dall'esterno del luogo scelto per l'evento con un'insegna che informa il giocatore del tema della serata, nel caso illustrato nel diario di Pope un incontro per la gestione della rabbia nei ciclopi, e della presenza di vettovaglie gratuite che ci portano alla seconda fase del gioco. A questo punto arrivano i marziani generati proceduralmente, ma buffi e fortemente caratterizzati, dietro ai quali sono visibili porzioni di città con creature e oggetti animati. Inoltre, guardando attraverso la finestrella di ammissione, il nostro sguardo può essere spostato per rivelare più dettagli su chi ha bussato alla nostra porta, cosa che inizialmente ha spinto Pope a esplorare le possibilità dell'accelerometro di Playdate per spostare lo sguardo muovendo la console. Ma la perdita di visibilità legata all'inclinazione di uno schermo non retroilluminato lo hanno convinto a preferire la croce direzionale.

Il rinfresco è molto importante per mettere a loro agio i marziani bisognosi di aiuto di Mars After Midnight

Del tutto diversa la seconda fase di gioco che riguarda invece il cibo. Finita la fase di ammissione, infatti, gli ospiti approfittano del rinfresco lasciando un gran casino ma anche qualche credito nel caso in cui le vivande siano state di loro gradimento. Certo, si tratta di soldi che vanno guadagnati vista la necessità di ripulire il disastro combinato dai marziani, a quanto pare piuttosto irruenti nel mangiare, ma non è nulla che un paio di tentacoli, un po' di tecnologia e la coordinazione del giocatore non possano risolvere. Basta infatti impilare correttamente le stoviglie sporche in modo da sollevarle tutte insieme per poter attivare, utilizzando ancora una volta la manovella della console, il meccanismo di aspirazione dello sporco.

Mars After Midnight ci chiede anche di ripulire il casino lasciato dagli ospiti

Le cose in questo caso non funzionano ancora perfettamente, almeno per quanto riguarda i controlli, mentre le necessità di ottimizzazione hanno costretto Pope a mettersi al lavoro su alcune cose in C e non in Lua, il linguaggio principale del progetto. Inoltre la potenza limitata della console ha costretto lo sviluppatore ha trovare soluzioni alternative che sono andate a impattare sui tempi di sviluppo. Eppure, per quanto il progetto sia ancora in alpha, tutti i pezzi del gioco sembrano essere già a buon punto, compresa la selezione del luogo in cui tenere un evento, la promozione dell'incontro e la scelta del cibo. Non a caso Pope ha parlato di qualche mese di sviluppo perché il suo titolo venga infine alla luce. Ma lo sviluppatore ha anche messo le mani avanti in merito a possibili ritardi parlando della necessità di dare la precedenza ad alcuni aggiornamenti per Papers, Please e Return of the Obra Dinn.