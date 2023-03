Nintendo eShop: tante manutenzioni annunciate per il 13 e 14 marzo, vediamo gli orari

Nintendo ha annunciato una serie di manutenzioni per il proprio eShop, previste per il 13 marzo e oltre. Vediamo tutti i dettagli. Gli orari indicati sono tutti italiani.

La manutenzione per il cloud dei dati di salvataggio di Nintendo Switch Online è stata attiva dalle 2:30 alle 4:00 di oggi, 13 marzo. A seguire vi è stata una manutenzione legata all'uso delle carte di credito con l'eShop, che è durata dalle 05:00 alle 08:00.

La prossima manutenzione è legata al download di software per Switch e sarà attiva dall 05:30 alle 06:30 del 14 marzo. In contemporanea vi sarà una manutenzione dell'intero eShop, ovvero per Switch, 3DS e Wii U.

Poco dopo, ovvero tra le 06:00 e 07:30 del 14 marzo, saranno in manutenzione vari servizi network di Switch, 3DS e Wii U. Allo stesso orario sarà in corso un'altra manutenzione dell'eshop di Switch.

Come potete vedere, si tratta di molteplici manutenzioni, alcune delle quali si sovrappongono l'una all'altra: durante questi orari non sarà possibile accedere a una serie di servizi online di Switch. Per fortuna, per noi italiani si tratta di orari mattutini, quindi la maggior parte dei giocatori non avranno bisogno di usare Switch e non perderanno tempo normalmente dedicato ai videogiochi.

Vi ricordiamo anche che sono in corso i saldi dei giochi a tema Mario per Nintendo Switch.