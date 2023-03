Gears of War 4: Cliff Bleszinski aveva considerato l'idea di renderlo un FPS

Cliff Bleszinki, uno dei creatori e lead designer della serie Gears of War, ha svelato che stava valutando l'idea di rendere il quarto capitolo della serie un FPS, ovvero uno sparatutto con visuale in prima persona, prima di lasciare Epic Games.

"Sì, posso dirvi che volevo prendere in considerazione l'idea di farlo diventare un gioco in prima persona", ha detto Bleszinski in un podcast di XboxEra. "Vi immaginate di usare la motosega su una Locusta in prima persona?"

Bleszinski non ha svelato ulteriori dettagli su questo ipotetico Gears of War 4 in soggettiva. Si sarebbe trattato in ogni caso di un cambiamento drastico per la serie, che fin dagli albori ha utilizzato la visuale in terza persona, diventando nel tempo uno dei maggiori esponenti del genere TPS.

Come sappiamo tuttavia Bleszinski decise di lasciare Epic nel 2012, un anno dopo la pubblicazione di Gears of War 3. Nel 2014 Microsoft ha acquistato i diritti della serie e ne ha affidato la gestione a Black Tusk Studios, che l'anno successivo cambiò nome in The Coalition. Lo studio ha realizzato due giochi principali, Gears of War 4 e Gears 5, e al momento sta lavorando a un nuovo titolo della serie, come confermato da alcuni annunci di lavoro.