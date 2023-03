Gears of War: The Coalition sta assumendo per un nuovo gioco della serie

The Coalition ha pubblicato un annuncio di lavoro in cui ha praticamente confermato di essere al lavoro su Gears 6 o in ogni caso a un nuovo gioco strettamente legato al franchise di Gears of War.

Come segnalato da VGC, l'annuncio lavorativo non lascia spazio a interpretazioni, dato che il titolo stesso è "Senior Gameplay Designer - Gears of War - The Coalition".

Nella descrizione del ruolo che assumerà il candidato non viene mai menzionato direttamente Gears 6, ma per l'appunto sappiamo che sarà legato alla serie.

Potrebbe dunque trattarsi di un nuovo capitolo, di uno spin-off o della chiacchierata Ultimate Gears Collection, che tuttavia è stata smentita da The Coalition. In ogni caso è la prima volta che lo studio afferma chiaramente di essere al lavoro su un nuovo gioco della serie, per quanto in molti lo dessero per scontato per ovvi motivi.

Vale la pena ricordare anche una delle soffiate recenti di Jeff Grubb, che lo scorso mese ha dichiarato che The Coalition sta lavorando a pieno regime a Gears 6 dopo aver cancellato due progetti.