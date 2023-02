Super Mario Bros. il Film, la data di uscita è stata anticipata

La data di uscita di Super Mario Bros. il Film è stata anticipata negli USA e in oltre sessanta paesi, passando dal 7 al 5 aprile 2023, mentre in Giappone il debutto resta fissato al 28 aprile. In Italia l'arrivo nelle sale era previsto per il 6 aprile, ma non è ancora chiaro se sia stato spostato.

Alcuni giorni fa è stato annunciato un Nintendo Direct dedicato al trailer finale di Super Mario Bros. il Film, che verrà trasmesso il prossimo 9 marzo, ma la casa giapponese non ha voluto attendere fino ad allora per annunciare la modifica della data di uscita nelle sale, o forse ha temuto potessero spuntare dei leak.

"La data di uscita di Super Mario Bros. il Film passa dal 7 al 5 aprile negli USA e in oltre sessanta paesi in tutto il mondo", si legge nel post pubblicato da Nintendo. "Il film approderà nei cinema di altri paesi ad aprile e maggio, mentre in Giappone il debutto è atteso per il 28 aprile."

Prodotto in collaborazione con Universal Pictures e Illumination, con la partecipazione di Shigeru Miyamoto e Chris Meladandri, co-fondatore di Illumination, Super Mario Bros. il Film è stato annunciato per la prima volta nel 2018 e cercherà di rendere giustizia al celebre personaggio dopo il flop del live action Super Mario Bros. del 1993.